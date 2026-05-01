Gartenhüttenbrand in Schwemmelsbach: Übergreifen auf Wohnhaus verhindert
WASSERLOSEN / SCHWEMMELSBACH, LKR. SCHWEINFURT – Am Donnerstagnachmittag kam es in der Veilchenstraße zum Brand einer Gartenhütte, der einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei auslöste. Dank des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte konnte Schlimmeres verhindert werden.
Gegen 16:40 Uhr ging der Notruf bei der Integrierten Leitstelle ein. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, drückte bereits dichter Rauch aus der Hütte. Die Situation war kritisch, da die Flammen unmittelbar auf ein benachbartes Wohnhaus überzugreifen drohten.
Feuerwehren verhindern Gebäudeschaden
Die örtlichen Feuerwehren reagierten geistesgegenwärtig und brachten das Feuer unter Kontrolle, bevor es auf das angrenzende Wohngebäude überspringen konnte. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt.
Polizei ermittelt zur Ursache
Die Polizei Schweinfurt hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit sind sowohl die genaue Brandursache als auch die Höhe des entstandenen Sachschadens noch Gegenstand der laufenden Untersuchungen.
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