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Gartenhüttenbrand in Schwemmelsbach: Übergreifen auf Wohnhaus verhindert

1. Mai 2026Letztes Update 1. Mai 2026
Gartenhüttenbrand in Schwemmelsbach: Übergreifen auf Wohnhaus verhindert
Symbolbild: 2fly4
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WASSERLOSEN / SCHWEMMELSBACH, LKR. SCHWEINFURT – Am Donnerstagnachmittag kam es in der Veilchenstraße zum Brand einer Gartenhütte, der einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei auslöste. Dank des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte konnte Schlimmeres verhindert werden.

Gegen 16:40 Uhr ging der Notruf bei der Integrierten Leitstelle ein. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, drückte bereits dichter Rauch aus der Hütte. Die Situation war kritisch, da die Flammen unmittelbar auf ein benachbartes Wohnhaus überzugreifen drohten.

Feuerwehren verhindern Gebäudeschaden

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Die örtlichen Feuerwehren reagierten geistesgegenwärtig und brachten das Feuer unter Kontrolle, bevor es auf das angrenzende Wohngebäude überspringen konnte. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt.

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