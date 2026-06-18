Gartenparadiese Hassberge öffnen ihre Pforten: Gartenspaziergänge und „Blaue Stunde“ 2026
LANDKREIS HASSBERGE – Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge lädt auch in diesem Jahr wieder zu einer Reihe von Gartenspaziergängen und Veranstaltungen zur „blauen Stunde“ ein. Gartenfreunde erhalten die Gelegenheit, vielfältige Privatgärten im Landkreis zu besuchen und Inspiration für das eigene Grün zu sammeln.
Übersicht der Gartentermine 2026
|Datum
|Gartenbesitzer / Ort
|Besonderheiten
|Anmeldung
|21. Juni, 15:00 Uhr
|N. Köberich, Westheim
|Naturgarten, Gestaltungsideen
|Ja (VHS Haßberge)
|23. Juni, 19:00 Uhr
|R. u. L. Rottmann, Oberschleichach
|Blaue Stunde, Wiesenflächen
|Ja (WhatsApp/E-Mail)
|25. Juni, 18:30 Uhr
|Gerd Kanz, Untermerzbach
|Kunst/Skulpturen, Brauereigarten
|Nein
|28. Juni, 14:00 Uhr
|Andrea Meub, Aidhausen
|Bauerngarten, Scheunencafe
|Nein
|Ab 28. Juni (So)
|Henriette Dornberger, Wetzhausen
|Wasserschloss, Kaffeegarten
|Nein
|5. Juli, 14:00 Uhr
|Reinhard Schneider, Hainert
|Stauden, Rosen, Bauerngarten
|Nein
|12. Juli, 10:00 Uhr
|Kathinka Neff, Schönbrunn
|Permakultur, Waldgarten
|Ja (Tel./E-Mail)
|24. Juli, 18:00 Uhr
|Andrea Meub, Aidhausen
|Blaue Stunde
|Nein
|6. Aug., 18:30 Uhr
|A. u. P. Werner, Westheim
|Naturgarten, klimarobuste Bäume
|Nein
|19./20. Sept. & 3./4. Okt.
|Jannina Hector, Hofheim
|Ateliertage, Mühlenbach
|Nein
Details zu den Veranstaltungen
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Nina Köberich (Westheim): Fokus auf Trockenheit und Starkregen. Eintritt: 6 Euro inkl. Getränk.
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Renate und Leo Rottmann (Oberschleichach): Weitläufiges Firmengelände mit Wohnhaus-Garten; Kontakt: renaterottmann@googlemail.com oder WhatsApp 0151 12532566.
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Gerd Kanz (Untermerzbach): Das Areal einer ehemaligen Brauerei, geprägt durch Skulpturen und alten Baumbestand.
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Andrea Meub (Aidhausen): Garten rund um einen historischen Dorfladen; das „Scheunencafe“ ist an den Aktionstagen geöffnet.
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Henriette Dornberger (Wetzhausen): Öffnung jeden Sonntag im Schlossgarten am Wasserschloss; Kaffee/Kuchen via Cafe im Forsthaus.
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Reinhard Schneider (Hainert): Kombination aus traditionellem Bauerngarten und modernen Pflanzenbildern. Eintritt frei.
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Kathinka Neff (Schönbrunn): Führung durch Permakulturgarten; Infos unter 09549/7466, E-Mail: kathinka.neff@outlook.de oder www.inkas-garten.com. Um eine Spende wird gebeten.
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Andrea und Peter Werner (Westheim): Vorbildlicher Naturgarten, der aus einem reinen Nutzgarten entstand.
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Jannina Hector (Hofheim): Naturnahe Anlage entlang eines alten Mühlbaches, kombiniert mit Ateliertagen.
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