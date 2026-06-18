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Gartenparadiese Hassberge öffnen ihre Pforten: Gartenspaziergänge und „Blaue Stunde“ 2026

18. Juni 2026Letztes Update 18. Juni 2026
Gartenparadiese Hassberge öffnen ihre Pforten: Gartenspaziergänge und „Blaue Stunde“ 2026
Foto: Guntram Ulsamer/Landratsamt Haßberge
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LANDKREIS HASSBERGE – Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge lädt auch in diesem Jahr wieder zu einer Reihe von Gartenspaziergängen und Veranstaltungen zur „blauen Stunde“ ein. Gartenfreunde erhalten die Gelegenheit, vielfältige Privatgärten im Landkreis zu besuchen und Inspiration für das eigene Grün zu sammeln.

Übersicht der Gartentermine 2026

Datum Gartenbesitzer / Ort Besonderheiten Anmeldung
21. Juni, 15:00 Uhr N. Köberich, Westheim Naturgarten, Gestaltungsideen Ja (VHS Haßberge)
23. Juni, 19:00 Uhr R. u. L. Rottmann, Oberschleichach Blaue Stunde, Wiesenflächen Ja (WhatsApp/E-Mail)
25. Juni, 18:30 Uhr Gerd Kanz, Untermerzbach Kunst/Skulpturen, Brauereigarten Nein
28. Juni, 14:00 Uhr Andrea Meub, Aidhausen Bauerngarten, Scheunencafe Nein
Ab 28. Juni (So) Henriette Dornberger, Wetzhausen Wasserschloss, Kaffeegarten Nein
5. Juli, 14:00 Uhr Reinhard Schneider, Hainert Stauden, Rosen, Bauerngarten Nein
12. Juli, 10:00 Uhr Kathinka Neff, Schönbrunn Permakultur, Waldgarten Ja (Tel./E-Mail)
24. Juli, 18:00 Uhr Andrea Meub, Aidhausen Blaue Stunde Nein
6. Aug., 18:30 Uhr A. u. P. Werner, Westheim Naturgarten, klimarobuste Bäume Nein
19./20. Sept. & 3./4. Okt. Jannina Hector, Hofheim Ateliertage, Mühlenbach Nein

Details zu den Veranstaltungen


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