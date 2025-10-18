Auto IU
Gartenschuppen abgebrannt – Garage beschädigt – Kripo ermittelt
POPPENHAUSEN, OT. KÜTZBERG – In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:50 Uhr, ist in der Straße „Hans-von-Abersfeld“ ein Gartenschuppen niedergebrannt und hat dabei auch eine angrenzende Garage beschädigt.
Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Schuppen bereits in Vollbrand. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.
Die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Ein Nachbar wurde leicht durch eine Rauchgasintoxikation verletzt, konnte jedoch nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
