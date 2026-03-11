Auto IU

Gartenstadt tanzt am 14. März 2026

11. März 2026Letztes Update 11. März 2026
Gartenstadt tanzt am 14. März 2026
DJane Lisa Smaragd - Foto: Smaragd
Sparkasse

SCHWEINFURT – Am Samstag, 14. März 2026, findet unter dem Motto „Gartenstadt tanzt“ eine „Disco für Alle“ im Pfarrsaal von Maria Hilf in der Fritz-Soldmann-Str. 33 statt. Die Veranstaltung im Stadtteil Gartenstadt beginnt um 19:00 Uhr und wird musikalisch von DJane Lisa Smaragd gestaltet.

Der Eintritt für den Tanzabend beträgt 8,00 Euro, wobei Besucher bis 20:30 Uhr von vergünstigten Getränkepreisen profitieren können.

VERMISST - Bitte helft mit!
Johanniter Hausnotruf testen

Der veranstaltende Bürgerverein Gartenstadt verbindet den Abend mit einer Neumitgliederaktion: Personen, die direkt am 14. März einen Mitgliedsantrag unterzeichnen, erhalten freien Eintritt zur Veranstaltung.

Das könnte Dich auch interessieren:

BORA QVac Move Marinieren, aromatisieren und vakuumieren

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. März 2026Letztes Update 11. März 2026

Mehr

Interkulturelle Wochen 2026 in Schweinfurt – Engagement für Vielfalt gesucht

Interkulturelle Wochen 2026 in Schweinfurt – Engagement für Vielfalt gesucht

11. März 2026
ACHTUNG in Bad Kissingen: Wiedereinbau der Induktionsschleifen in der Hartmannstraße

ACHTUNG in Bad Kissingen: Wiedereinbau der Induktionsschleifen in der Hartmannstraße

11. März 2026
Räuberische Erpressung auf Tankstelle – 16-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Räuberische Erpressung auf Tankstelle – 16-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

11. März 2026
Spatenstich für die Friedhofserweiterung in Fahr

Spatenstich für die Friedhofserweiterung in Fahr

11. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)