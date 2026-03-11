Auto IU
Gartenstadt tanzt am 14. März 2026
SCHWEINFURT – Am Samstag, 14. März 2026, findet unter dem Motto „Gartenstadt tanzt“ eine „Disco für Alle“ im Pfarrsaal von Maria Hilf in der Fritz-Soldmann-Str. 33 statt. Die Veranstaltung im Stadtteil Gartenstadt beginnt um 19:00 Uhr und wird musikalisch von DJane Lisa Smaragd gestaltet.
Der Eintritt für den Tanzabend beträgt 8,00 Euro, wobei Besucher bis 20:30 Uhr von vergünstigten Getränkepreisen profitieren können.
Der veranstaltende Bürgerverein Gartenstadt verbindet den Abend mit einer Neumitgliederaktion: Personen, die direkt am 14. März einen Mitgliedsantrag unterzeichnen, erhalten freien Eintritt zur Veranstaltung.
