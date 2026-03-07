Auto IU

Gartenzwerge aufgepasst: Workshops für kleine Entdecker in Veitshöchheim

7. März 2026Letztes Update 7. März 2026
Gartenzwerge aufgepasst: Workshops für kleine Entdecker in Veitshöchheim
Foto: Christine Scherer © LWG Veitshöchheim
Sparkasse

VEITSHÖCHHEIM IM LANDKREIS WÜRZBURG – Die Bayerische Gartenakademie an der LWG lädt Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren dazu ein, die Geheimnisse der Natur und der heimischen Tierwelt zu erforschen. In einer Reihe von Mitmach-Workshops am grünen Campus können Nachwuchsgärtner alles über Bienen, Obstvermehrung und den wertvollen Boden unter unseren Füßen lernen.

Den Auftakt macht am Donnerstag, den 19. März 2026, von 15:00 bis 17:30 Uhr der Workshop zum Thema Gartennützlinge. Hier erfährst du, welche Insekten wichtig für das ökologische Gleichgewicht sind und wie man die nützlichen Helfer in den eigenen Garten oder auf den Balkon lockt. Gemeinsam werden die Tiere unter die Lupe genommen und praktische Unterkünfte gebaut, die du anschließend mit nach Hause nehmen darfst.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Stefan Labus Kinderarmut bekämpfen

Die Teilnahme kostet 20 Euro pro Kind, wobei Material und Geräte gestellt werden. Da die Teilnehmerzahl auf maximal 15 Kinder begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung bis zum 15. März erforderlich. Weitere spannende Termine im Jahr 2026 befassen sich unter anderem mit Streuobstwiesen im Mai, Bienen im Juli und dem Lebensraum Erde im Oktober.

Das könnte Dich auch interessieren:

Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt

Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe

Kreistag Süd Geo-Net
Mehr

Anmeldungen sind online möglich unter

www.lwg.bayern.de/gartenakademie/veranstaltungen/390698

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

7. März 2026Letztes Update 7. März 2026

Mehr

Spende statt Geschenke für die Wildparkfreunde Schweinfurt

Spende statt Geschenke für die Wildparkfreunde Schweinfurt

7. März 2026
Licht im Paragrafen-Dschungel: Infoabend zum Behindertentestament in Schweinfurt

Licht im Paragrafen-Dschungel: Infoabend zum Behindertentestament in Schweinfurt

7. März 2026
NGG Unterfranken wirbt für starke Betriebsräte

NGG Unterfranken wirbt für starke Betriebsräte

7. März 2026
Alkoholisierter Mann stürzt auf Supermarktparkplatz – Zeugen gesucht

Alkoholisierter Mann stürzt auf Supermarktparkplatz – Zeugen gesucht

7. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)