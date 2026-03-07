Gartenzwerge aufgepasst: Workshops für kleine Entdecker in Veitshöchheim
VEITSHÖCHHEIM IM LANDKREIS WÜRZBURG – Die Bayerische Gartenakademie an der LWG lädt Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren dazu ein, die Geheimnisse der Natur und der heimischen Tierwelt zu erforschen. In einer Reihe von Mitmach-Workshops am grünen Campus können Nachwuchsgärtner alles über Bienen, Obstvermehrung und den wertvollen Boden unter unseren Füßen lernen.
Den Auftakt macht am Donnerstag, den 19. März 2026, von 15:00 bis 17:30 Uhr der Workshop zum Thema Gartennützlinge. Hier erfährst du, welche Insekten wichtig für das ökologische Gleichgewicht sind und wie man die nützlichen Helfer in den eigenen Garten oder auf den Balkon lockt. Gemeinsam werden die Tiere unter die Lupe genommen und praktische Unterkünfte gebaut, die du anschließend mit nach Hause nehmen darfst.
Die Teilnahme kostet 20 Euro pro Kind, wobei Material und Geräte gestellt werden. Da die Teilnehmerzahl auf maximal 15 Kinder begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung bis zum 15. März erforderlich. Weitere spannende Termine im Jahr 2026 befassen sich unter anderem mit Streuobstwiesen im Mai, Bienen im Juli und dem Lebensraum Erde im Oktober.
Anmeldungen sind online möglich unter
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!