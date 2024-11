Gasflaschenexplosion: Feuer greift auf Wohnhaus über – Großeinsatz am Freitagabend in Dimbach

VOLKACH (OT DIMBACH) – Großbrand in Wohnhaus und Gartenschuppen fordert über 100 Einsatzkräfte

Am Freitagabend kam es im Volkacher Ortsteil Dimbach zu einem schwerwiegenden Wohnhausbrand. Gegen 18:30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Dimbach, Stadelschwarzach und Volkach in die Dorfstraße alarmiert. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Gartenschuppen in Vollbrand. Zwei Gasflaschen waren explodiert, und die Flammen hatten auf die Dämmung eines angrenzenden Einfamilienhauses übergegriffen.

Die Situation verschärfte sich, als das Feuer sich kaminartig in den Dachstuhl ausbreitete. Sofort wurde ein umfassender Löschangriff eingeleitet. Die örtliche Feuerwehr griff über mehrere Wege an: mit der Drehleiter im engen Hof, über Atemschutztrupps von außen und durch einen Innenangriff im Dachbereich. Trotz der widrigen Umstände gelang es den Einsatzkräften, die weitere Ausbreitung der Flammen einzudämmen.

Um die Lage unter Kontrolle zu bringen, mussten die Feuerwehren aus Eichfeld und Prichsenstadt nachalarmiert werden. Besonders schwierig gestaltete sich die Öffnung der Dachhaut von innen und außen, da immer wieder Glutnester aufflackerten. Die Dämmung musste mühsam entfernt und gelöscht werden, was den Einsatz bis Mitternacht andauern ließ.

Zum Schutz der Einsatzkräfte wurde ein Dekontaminationsplatz eingerichtet, an dem die Atemschutzgeräteträger gereinigt und entkleidet wurden. Zwei Rettungswagen standen zur Absicherung bereit, während Notfallseelsorger die betroffenen Hausbewohner betreuten.

Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte im Einsatz, unterstützt von der Kreisbrandinspektion. Der komplexe Einsatz zeigt erneut die wichtige Arbeit der freiwilligen Feuerwehren in solch herausfordernden Situationen.

