Gaststätteneinbruch in Schweinfurt – Wer kann Hinweise geben?
SCHWEINFURT – Ein Gastronomiebetrieb in der Ernst-Paul-Straße ist in der Nacht von Freitag auf Samstag zum Ziel von Einbrechern geworden. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe, um Licht in das Tatgeschehen zwischen Freitagabend und Samstagvormittag zu bringen.
Der Eigentümer der Gaststätte entdeckte den Einbruch am Samstagmorgen gegen 10:20 Uhr, nachdem am Vorabend gegen 17:45 Uhr noch keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden waren. Ziel der Unbekannten war gezielt die Kasse des Betriebs. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beziffert, während zum entstandenen Sachschaden am Fenster noch keine detaillierten Angaben vorliegen.
Die Beamten der Polizeiinspektion Schweinfurt hoffen auf Beobachtungen von Anwohnern oder Passanten, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ernst-Paul-Straße bemerkt haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegengenommen. Jeder Hinweis kann für die Aufklärung des Diebstahls und die Identifizierung der Täter von Bedeutung sein.
