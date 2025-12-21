Auto IU
Geänderte Fahrzeiten an Heiligabend (24.12.2025) und Silvester (31.12.2025)
SCHWEINFURT – An Heiligabend (24. Dezember 2025) und Silvester (31. Dezember 2025) verkehren die Stadtbusse der Stadtwerke Schweinfurt GmbH nach dem Samstags-Fahrplan. Die letzten Fahrten starten ab dem Roßmarkt zu folgenden Zeiten:
Letzte Abfahrten ab Roßmarkt
|Linie
|Ziel
|24.12.2025
|31.12.2025
|Haltestelle
|100
|Richtung Deutschhof, Nußbergstraße
|19:03 Uhr
|20:33 Uhr
|N
|100
|Richtung Bergl, Geldersheimer Straße
|19:00 Uhr
|20:30 Uhr
|H
|110
|Richtung Hochfeld, Wildpark
|19:16 Uhr
|20:16 Uhr
|C
|110
|Richtung Kessler Field, Kalifornienstraße
|19:10 Uhr
|20:10 Uhr
|K
|120
|Richtung Steinberg, SILVANA
|18:30 Uhr
|20:30 Uhr
|M
|120
|Richtung Oberndorf, Konrad-Rimrod-Straße
|18:52 Uhr
|20:52 Uhr
|H
|130
|Richtung Maintal, Helsinkistraße
|19:02 Uhr
|20:22 Uhr
|I
|130
|Richtung Eselshöhe, Erich-Kästner-Straße
|19:11 Uhr
|20:31 Uhr
|B
|140
|Richtung Sennfeld und zurück
|18:31 Uhr
|20:31 Uhr
|D
|150
|Richtung Gochsheim, Atzmann
|18:30 Uhr
|20:30 Uhr
|E
|150
|Richtung Gartenstadt, Wilhelm-Zinn-Straße
|18:30 Uhr
|20:30 Uhr
|G
|160
|Richtung Haardt, Tilmann-Riemenschneider-Straße
|18:50 Uhr
|20:50 Uhr
|M
|160
|Richtung Oberwerrn / Kronungen / Kützberg
|19:15 Uhr
|19:55 Uhr
|L
|170
|Richtung Hambach, Armin-Knab-Straße
|18:30 Uhr
|20:30 Uhr
|J
|170
|Richtung Grafenrheinfeld, Alte Mainstraße
|18:30 Uhr
|20:30 Uhr
|A
|180
|Richtung Schonungen, Tiefer Graben
|18:25 Uhr
|20:25 Uhr
|F
|180
|Richtung Dittelbrunn, Lindenstraße
|18:35 Uhr
|20:35 Uhr
|J
Kontakt bei Fragen
Bei Fragen zum Stadtbusverkehr stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Schweinfurt zur Verfügung:
-
Kundencenter Roßmarkt: Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 16:30 Uhr, Freitag von 9:00 bis 15:00 Uhr.
-
Kunden-Hotline: 09721 931 – 400 (Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr).
-
E-Mail: kundenservice@stadtwerke-sw.de
-
Online: Live-Chat und Video-Konferenz (Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr) über www.stadtwerke-sw.de/service. Der Chatbot SWenja beantwortet Fragen rund um die Uhr.
