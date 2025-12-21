Auto IU

Geänderte Fahrzeiten an Heiligabend (24.12.2025) und Silvester (31.12.2025)

SCHWEINFURT – An Heiligabend (24. Dezember 2025) und Silvester (31. Dezember 2025) verkehren die Stadtbusse der Stadtwerke Schweinfurt GmbH nach dem Samstags-Fahrplan. Die letzten Fahrten starten ab dem Roßmarkt zu folgenden Zeiten:

Letzte Abfahrten ab Roßmarkt

Linie Ziel 24.12.2025 31.12.2025 Haltestelle
100 Richtung Deutschhof, Nußbergstraße 19:03 Uhr 20:33 Uhr N
100 Richtung Bergl, Geldersheimer Straße 19:00 Uhr 20:30 Uhr H
110 Richtung Hochfeld, Wildpark 19:16 Uhr 20:16 Uhr C
110 Richtung Kessler Field, Kalifornienstraße 19:10 Uhr 20:10 Uhr K
120 Richtung Steinberg, SILVANA 18:30 Uhr 20:30 Uhr M
120 Richtung Oberndorf, Konrad-Rimrod-Straße 18:52 Uhr 20:52 Uhr H
130 Richtung Maintal, Helsinkistraße 19:02 Uhr 20:22 Uhr I
130 Richtung Eselshöhe, Erich-Kästner-Straße 19:11 Uhr 20:31 Uhr B
140 Richtung Sennfeld und zurück 18:31 Uhr 20:31 Uhr D
150 Richtung Gochsheim, Atzmann 18:30 Uhr 20:30 Uhr E
150 Richtung Gartenstadt, Wilhelm-Zinn-Straße 18:30 Uhr 20:30 Uhr G
160 Richtung Haardt, Tilmann-Riemenschneider-Straße 18:50 Uhr 20:50 Uhr M
160 Richtung Oberwerrn / Kronungen / Kützberg 19:15 Uhr 19:55 Uhr L
170 Richtung Hambach, Armin-Knab-Straße 18:30 Uhr 20:30 Uhr J
170 Richtung Grafenrheinfeld, Alte Mainstraße 18:30 Uhr 20:30 Uhr A
180 Richtung Schonungen, Tiefer Graben 18:25 Uhr 20:25 Uhr F
180 Richtung Dittelbrunn, Lindenstraße 18:35 Uhr 20:35 Uhr J

Kontakt bei Fragen

Bei Fragen zum Stadtbusverkehr stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Schweinfurt zur Verfügung:

