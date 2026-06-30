Geänderte Öffnungszeiten am 1. Juli: Zollämter schließen vorzeitig
MAIN- UND OBERFRANKEN – Aufgrund einer internen dienstlichen Veranstaltung kommt es am Mittwoch, den 1. Juli 2026, bei mehreren Dienststellen des Hauptzollamts Schweinfurt zu vorzeitigen Schließungen und Einschränkungen.
Übersicht der betroffenen Dienststellen
Die folgenden Zollämter schließen am 1. Juli 2026 vorzeitig ab 10:00 Uhr:
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Zollamt Bamberg
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Zollamt Bayreuth
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Zollamt Coburg
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Zollamt Schweinfurt (Londonstraße)
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Zollamt Dettelbach (Mainfrankenpark): Hier schließen die Einfuhrabfertigung sowie die Abholung von Post- und Paketsendungen ab 10:00 Uhr. Die Ausfuhrabfertigung, die Kontaktstelle für die Kraftfahrzeugsteuer sowie die Nebenzollzahlstelle (NZZSt) bleiben hingegen regulär geöffnet.
Hinweis zur Erreichbarkeit
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Das Zollamt Aschaffenburg ist von diesen Einschränkungen nicht betroffen und bleibt zu den gewohnten Zeiten uneingeschränkt geöffnet.
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Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen werden gebeten, dringende Anliegen wie Abfertigungen oder Paketabholungen vorausschauend zu planen und nach Möglichkeit auf einen anderen Tag zu verlegen.
Ab Donnerstag, den 2. Juli 2026, sind alle Dienststellen wieder wie gewohnt für die Öffentlichkeit erreichbar.
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