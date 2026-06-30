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Geänderte Öffnungszeiten am 1. Juli: Zollämter schließen vorzeitig

30. Juni 2026Letztes Update 30. Juni 2026
Geänderte Öffnungszeiten am 1. Juli: Zollämter schließen vorzeitig
Bildquelle: Zoll
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MAIN- UND OBERFRANKEN – Aufgrund einer internen dienstlichen Veranstaltung kommt es am Mittwoch, den 1. Juli 2026, bei mehreren Dienststellen des Hauptzollamts Schweinfurt zu vorzeitigen Schließungen und Einschränkungen.

Übersicht der betroffenen Dienststellen

Die folgenden Zollämter schließen am 1. Juli 2026 vorzeitig ab 10:00 Uhr:

Hinweis zur Erreichbarkeit

  • Das Zollamt Aschaffenburg ist von diesen Einschränkungen nicht betroffen und bleibt zu den gewohnten Zeiten uneingeschränkt geöffnet.

  • Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen werden gebeten, dringende Anliegen wie Abfertigungen oder Paketabholungen vorausschauend zu planen und nach Möglichkeit auf einen anderen Tag zu verlegen.

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Ab Donnerstag, den 2. Juli 2026, sind alle Dienststellen wieder wie gewohnt für die Öffentlichkeit erreichbar.

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