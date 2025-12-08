Auto IU
Geänderte Öffnungszeiten des Servicebetriebs auf Grund betrieblicher Veranstaltungen
SCHWEINFURT – Aufgrund einer Personalversammlung und einer internen Veranstaltung kommt es im Servicebetrieb Bau und Stadtgrün, der Friedhofsverwaltung, der Kompostanlage Euerbacher Straße und dem Wertstoffhof Oslostraße zu geänderten Öffnungszeiten.
Geänderte Schließzeiten
Dienstag, 9. Dezember (Personalversammlung):
Servicebetrieb Bau und Stadtgrün, Friedhofsverwaltung, Kompostanlage Euerbacher Straße: geschlossen ab 14:00 Uhr.
Wertstoffhof Oslostraße: geschlossen ab 13:00 Uhr.
Donnerstag, 11. Dezember (Interne Veranstaltung):
Wertstoffhof Oslostraße: geschlossen bereits um 16:00 Uhr.
Bei Fragen steht das Team der Abfallberatung telefonisch unter 09721 51-580 oder per E-Mail an abfallberatung@schweinfurt.de zur Verfügung.
