Auto IU

Geänderte Öffnungszeiten des Volkacher Hallenbades in den Osterferien 2026

26. März 2026Letztes Update 26. März 2026
Geänderte Öffnungszeiten des Volkacher Hallenbades in den Osterferien 2026
Hallenbad Volkach - Foto: Studio Zudem
Eisgeliebt

VOLKACH IM LANDKREIS KITZINGEN – Während der Osterferien 2026 gelten für das Volkacher Hallenbad angepasste Öffnungszeiten. Erfreulicherweise bleibt das Bad auch an den Osterfeiertagen sowie am Karfreitag für alle Wasserfreunde geöffnet.

Die Besuchszeiten im Detail:

Kulturamt Haßfurt Events - Conny
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Bitte beachte, dass die Badezeit jeweils 15 Minuten vor der Schließung endet. Das Team des Hallenbades wünscht allen Gästen eine schöne Osterzeit.

Das könnte Dich auch interessieren:

Die 10 beliebtesten Küchen-Produkte bei Amazon

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich

Weitere Informationen findest du unter:

www.stadt-volkach.de

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

26. März 2026Letztes Update 26. März 2026

Mehr

Fluchtversuch mit 50 km/h: 15-Jähriger verunfallt bei E-Scooter-Kontrolle

Fluchtversuch mit 50 km/h: 15-Jähriger verunfallt bei E-Scooter-Kontrolle

26. März 2026

Wiederholter Missbrauch von Nothilfemitteln am Würzburger Hauptbahnhof

26. März 2026
Unfallflucht auf der B19 – Zeugen gesucht

Unfallflucht auf der B19 – Zeugen gesucht

26. März 2026
Erfolg bei den Deutschen Karate-Meisterschaften: Bronze für Hanna Rostiahai

Erfolg bei den Deutschen Karate-Meisterschaften: Bronze für Hanna Rostiahai

26. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)