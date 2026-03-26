Geänderte Öffnungszeiten des Volkacher Hallenbades in den Osterferien 2026
VOLKACH IM LANDKREIS KITZINGEN – Während der Osterferien 2026 gelten für das Volkacher Hallenbad angepasste Öffnungszeiten. Erfreulicherweise bleibt das Bad auch an den Osterfeiertagen sowie am Karfreitag für alle Wasserfreunde geöffnet.
Die Besuchszeiten im Detail:
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Montag bis Mittwoch (30.03. – 01.04.): 14:00 bis 20:00 Uhr
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Donnerstag (02.04.): 06:30 bis 08:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
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Karfreitag bis Ostermontag (03.04. – 06.04.): 10:00 bis 17:00 Uhr
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Dienstag und Mittwoch (07.04. – 08.04.): 14:00 bis 20:00 Uhr
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Donnerstag (09.04.): 06:30 bis 08:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
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Freitag bis Sonntag (10.04. – 12.04.): 10:00 bis 17:00 Uhr
Bitte beachte, dass die Badezeit jeweils 15 Minuten vor der Schließung endet. Das Team des Hallenbades wünscht allen Gästen eine schöne Osterzeit.
Weitere Informationen findest du unter:
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