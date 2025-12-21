Geänderte Öffnungszeiten des Wertstoffhofes – Kompostanlage hat Betriebsruhe
SCHWEINFURT – Der Servicebetrieb Bau und Stadtgrün informiert über geänderte Öffnungszeiten der städtischen Entsorgungsanlagen während der Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel. Neben den gesetzlichen Feiertagen bleibt der Wertstoffhof in der Oslostraße 1 zusätzlich am Mittwoch, 24. Dezember, sowie am Mittwoch, 31. Dezember, für den Publikumsverkehr geschlossen.
Besondere Regelungen gelten für die Kompostanlage am Euerbacher Weg. Diese ist im Zeitraum vom 22. Dezember bis einschließlich 6. Januar für jegliche Anlieferungen komplett geschlossen. Bürgerinnen und Bürger haben jedoch die Möglichkeit, Kleinmengen an Grüngut während der regulären Öffnungszeiten am Wertstoffhof abzugeben, sofern dieser nicht durch die oben genannten Schließtage betroffen ist.
Für Rückfragen zu den Entsorgungsmöglichkeiten steht die Abfallberatung telefonisch unter der Nummer 09721 51-580 zur Verfügung. Alternativ können Anfragen auch per E-Mail an abfallberatung@schweinfurt.de gerichtet werden. Sämtliche Informationen zu den Abfallentsorgungseinrichtungen der Stadt sind zudem online abrufbar.
