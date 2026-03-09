Auto IU

Geänderte Öffnungszeiten nach der Kommunalwahl

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
Geänderte Öffnungszeiten nach der Kommunalwahl
SCHWEINFURT – Aufgrund der Kommunalwahlen am 08. März, bei denen zahlreiche Beschäftigte der Stadt Schweinfurt als ehrenamtliche Wahlhelfer im Einsatz sind, ändern sich die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung.

Die Dienststellen und Einrichtungen sind daher am Montag, 09. März, erst ab 10:00 Uhr für den Parteiverkehr geöffnet und telefonisch erreichbar.

Von dieser Regelung ausgenommen sind der Servicebetrieb der Stadt Schweinfurt sowie die Stadtentwässerung. Diese Abteilungen haben wie gewohnt geöffnet.

