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Geballte Erfahrung in Abtswind: Drei Mitarbeiter feiern 100 Jahre Kräuter Mix

12. Mai 2026Letztes Update 12. Mai 2026
Geballte Erfahrung in Abtswind: Drei Mitarbeiter feiern 100 Jahre Kräuter Mix
Arbeiten seit Jahrzehnten gemeinsam in der Produktion von Kräuter Mix: Harald Stumpf, Rainer Behringer und Jens Schubert - Foto: Sigrid Gamisch / Kräuter Mix GmbH
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ABTSWIND / WIESENTHEID – Ein seltenes Jubiläum bei der Firma Kräuter Mix: Mit Harald Stumpf, Jens Schubert und Rainer Behringer feiern gleich drei verdiente Mitarbeiter ihre langjährige Treue zum Unternehmen. Zusammen bringen es die drei Produktionsprofis auf stolze 100 Jahre Betriebszugehörigkeit.

Während Harald Stumpf und Jens Schubert bereits auf 35 Jahre im Unternehmen zurückblicken können, feiert Rainer Behringer sein 30-jähriges Jubiläum. Gemeinsam haben sie die Entwicklung des Spezialisten für Kräuter, Gewürze und Tees maßgeblich mitbegleitet – vom Hallenbau in den 90ern bis hin zu modernsten Keimreduzierungsanlagen.

Drei Quereinsteiger, drei Karrieren

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Interessant ist, dass alle drei Jubilare ursprünglich aus völlig anderen Branchen zu Kräuter Mix stießen und dort ihre berufliche Heimat fanden:

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  • Jens Schubert: Der gelernte Koch kam nach der Wende aus Thüringen nach Franken. Nach der Ausbildung zum Maschinenführer absolvierte er berufsbegleitend den Industriemeister für Lebensmitteltechnik. Vom Schichtmeister stieg er zum Fertigungsleiter auf und unterstützt heute die Betriebsleitung als Assistent.

  • Harald Stumpf: Der ausgebildete Bürokaufmann sattelte zunächst auf Lkw um und steuerte die Firmenfahrzeuge zwischen den verschiedenen Außenlagern. Später arbeitete er viele Jahre als Maschinenführer in der Produktion, bevor er 2018 in den Technischen Dienst wechselte.

  • Rainer Behringer: Als gelernter Metzger startete er vor drei Jahrzehnten als Maschinenhelfer. Auch er qualifizierte sich zum Maschinenführer weiter. Nach seiner Zeit als Vorarbeiter übernahm er Anfang dieses Jahres die Verantwortung als einer von acht Schichtleitern im Drei-Schicht-System.

Rückgrat des Unternehmens

In einer kleinen Feierstunde erinnerten sich die Jubilare an ihre Anfänge – von den intensiven Gerüchen der Gewürze bis hin zur gegenseitigen Unterstützung in den ersten Arbeitstagen. Mit ihrem enormen Erfahrungsschatz in der Verarbeitung luftgetrockneter pflanzlicher Rohstoffe gelten die drei Männer und ihre Teams heute als unverzichtbare Stützen für das kontinuierliche Wachstum von Kräuter Mix an den Standorten Abtswind und Wiesentheid.

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