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Gebührenpflichtiges Parken am Schweinfurter Baggersee beschlossen

28. März 2026Letztes Update 28. März 2026
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SCHWEINFURT – Autofahrer müssen sich am Schweinfurter Baggersee künftig auf Parkgebühren einstellen. Der Stadtrat hat am Donnerstag die Bewirtschaftung der Parkflächen im Norden und Süden des Naherholungsgebiets offiziell beschlossen, um zusätzliche Einnahmen für den städtischen Haushalt zu generieren.

Die Neuregelung sieht vor, dass in der Hauptsaison zwischen Mai und September Parkgebühren erhoben werden. Wer sein Fahrzeug am See abstellt, zahlt künftig einen Euro pro Stunde, wobei die täglichen Kosten auf einen Höchstsatz von vier Euro begrenzt sind. Mit dieser Maßnahme plant die Stadtverwaltung, das Haushaltsdefizit zu verringern und jährlich rund 80.000 Euro einzunehmen.

Keine Parkgebühren am Wildpark an den Eichen

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Während die Besucher am Baggersee künftig zur Kasse gebeten werden, bleibt das Parken am Wildpark an den Eichen weiterhin kostenfrei. Der Stadtrat lehnte entsprechende Gebührenpläne für diesen Bereich ab. Die Entscheidung fiel vor allem aus zwei Gründen:

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  • Sponsorenschutz: Man wollte potenzielle Unterstützer des Wildparks nicht durch zusätzliche Kosten für Besucher abschrecken.

  • Anwohnerschutz: Durch den Verzicht auf Gebühren soll verhindert werden, dass Parksuchende verstärkt in die umliegenden Wohngebiete ausweichen und dort für Verkehrsbehinderungen sorgen.

Zeitplan für die Umsetzung

Die Vorbereitungen für die Bewirtschaftung am Baggersee laufen bereits an. Die Stadt plant, die neuen Parkscheinautomaten zeitnah zu installieren, sodass diese noch in der laufenden Saison 2026 in Betrieb genommen werden können.

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