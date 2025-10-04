Auto IU
Gedenkandacht für Sternenkinder am 12. Oktober in Limbach
LIMBACH – Die Selbsthilfegruppe Sternenkinder Haßberge lädt am Sonntag, den 12. Oktober, zu einer öffentlichen Gedenkandacht um 16:00 Uhr in die Dorfkirche Limbach (Hauptstraße 44, 97483 Limbach) ein. Die Andacht richtet sich an alle Menschen, die um ein Sternenkind trauern, unabhängig davon, wie lange der Verlust des Kindes zurückliegt.
Sternenkinder sind Kinder, die während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder kurz danach verstorben sind. Oftmals bleibt die Trauer der betroffenen Familien unbeachtet oder wird tabuisiert.
Mit der Gedenkandacht möchte die Selbsthilfegruppe einen geschützten Raum für Trauer und Erinnerung schaffen. Gleichzeitig soll die Veranstaltung die öffentliche Aufmerksamkeit für dieses sensible Thema stärken.
