Gedenken an das Geschehen in der Reichspogromnacht 1938
SCHWEINFURT – Anlässlich des 87. Jahrestages des November-Pogroms von 1938 lädt die „Initiative gegen das Vergessen“ in Zusammenarbeit mit den Walther-Rathenau-Schulen am Sonntag, den 9. November 2025, zu einer Gedenkveranstaltung ein. Die Feier beginnt um 11:30 Uhr an den Gedenkzeichen „Denkzeichen. Sie lebten mitten unter uns“ im Châteaudun-Park.
Das Pogrom, das in Schweinfurt am Morgen des 10. November 1938 wütete, ist Anlass, um an die Opfer des Holocaust und die Bedeutung der Demokratie zu erinnern. Die „Denkzeichen“ erinnern an 75 verfolgte, deportierte und ermordete jüdische Bürger Schweinfurts.
Programm am 9. November 2025:
|Zeit
|Veranstaltung
|Ort / Inhalt
|10:00 Uhr
|Stadtführung „Jüdisches Schweinfurt“
|Start am Rückert-Denkmal, Marktplatz. Führung durch Dr. Gerhard Rauscher und Norbert Lenhard zu Erinnerungsorten der Verfolgung jüdischer Bürger. Ende an den „Denkzeichen“.
|11:30 Uhr
|Gedenkveranstaltung
|Stadtmauer am Châteaudun-Park (Innenseite), Beginn an den Durchgangsbögen.
Gedenken:
Die Gedenkveranstaltung wird von Poesie und Musik (Evangelischer Posaunenchor unter der Leitung von Wolfhart Berger) begleitet. Worte des Gedenkens sprechen unter anderem Johanna Bonengel (Sprecherin der Initiative), Dr. Riccardo Altieri (Bezirksheimatpfleger) und Rabbinerin Dr. Antje Deusel, die El Male und Kaddisch sprechen wird.
Hinweis:
- Für die Gedenkveranstaltung ist keine Anmeldung erforderlich.
- Für die Stadtführung ist eine Anmeldung bei der Disharmonie unter 09721/28895 notwendig. Die Führung ist kostenlos, Spenden sind willkommen.
