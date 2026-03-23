Auto IU

Gedenken an den 16. März 1945: Würzburg erinnert an die Zerstörung und mahnt zur Versöhnung

23. März 2026Letztes Update 23. März 2026
Gedenken an den 16. März 1945: Würzburg erinnert an die Zerstörung und mahnt zur Versöhnung
Gedenken an das Leid des Krieges. Oberbürgermeister Martin Heilig legte mit den beiden Bürgermeisterinnen Dr. Sandra Vorlová (li.) und Judith Roth-Jörg (re.) einen Gedenkkranz am Mahnmal 16. März 1945 nieder. Foto: Claudia Lother
Sparkasse

WÜRZBURG – Zum 81. Jahrestag der Zerstörung Würzburgs hat die Stadt bei einer zentralen Gedenkfeier der Opfer des Bombenangriffs vom 16. März 1945 gedacht. Oberbürgermeister Martin Heilig betonte in seiner Rede am Massengrab vor dem Hauptfriedhof die dauerhafte Verpflichtung, aus der Geschichte zu lernen und den Weg der Versöhnung konsequent weiterzugehen.

Der 16. März 1945 markiert die tiefste Zäsur in der Stadtgeschichte, als Würzburg in nur 20 Minuten durch einen Bombenangriff der Alliierten zu 90 Prozent zerstört wurde. Über 3.000 Menschen verloren in dieser Nacht ihr Leben. Oberbürgermeister Heilig rief die Einzelschicksale der Zeitzeugen in Erinnerung und bezeichnete den Ort des Gedenkens als stummen Zeugen der Vernichtung, die die schreckliche Folge von Hass und dem verbrecherischen NS-Regime war.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Johanniter Hausnotruf testen

Die Kernbotschaften der Gedenkfeier im Überblick:

Das könnte Dich auch interessieren:

Männer aufgepasst: Warum Du die Unterhosen von QINCAO lieben wirst

Schluss mit dem täglichen Kampf in der Hose, denn herkömmliche Boxershorts zwicken oft genau dort, wo es am meisten wehtut. Viele Modelle reiben unangenehm auf der Haut oder verlieren nach wenigen Wäschen komplett ihre Form. Mit der Unterwäsche von QINCAO gehören diese Sorgen der Vergangenheit an, d

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

  • Erinnerungskultur: Der Fokus lag auf den persönlichen Verlusten von Familien und Kindern sowie dem Leid der Trümmergeneration, deren Erinnerungen auch acht Jahrzehnte später mahnend lebendig bleiben.

  • Symbolik des Friedens: Die Versöhnungsglocke, gegossen aus dem Metall russischer Granaten, wurde als starkes Zeichen für die Umwandlung von Werkzeugen des Todes in Instrumente des Friedens hervorgehoben.

  • Soziale Verantwortung: Als Zeichen der gelebten Versöhnung wurden das Wandernagelkreuz und die Versöhnungsstatue an die Würzburger Diakonie übergeben. Heilig betonte, dass Frieden untrennbar mit sozialer Gerechtigkeit verbunden sei.

  • Appell an die Gegenwart: Angesichts weltweiter kriegerischer Auseinandersetzungen mahnte der Oberbürgermeister zu Wachsamkeit, Solidarität und einem engen Zusammenhalt in Versöhnung.

Das Gedenken an die Tragödie des Zweiten Weltkriegs dient der Stadt Würzburg heute als Fundament für ihr Selbstverständnis als Stadt des Friedens und als Verpflichtung für solidarisches Handeln in der Gegenwart.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

23. März 2026Letztes Update 23. März 2026

Mehr

Ablenkung im Straßenverkehr – Autofahrerin verhindert schweren Unfall

Ablenkung im Straßenverkehr – Autofahrerin verhindert schweren Unfall

23. März 2026
Was war los am Wochenende? Hör doch mal rein…

Was war los am Wochenende? Hör doch mal rein…

23. März 2026
Motorradunfall – 23-jährige Fahrerin schwer verletzt

Motorradunfall – 23-jährige Fahrerin schwer verletzt

23. März 2026
Unbekannter belästigt Jugendliche im Bus – Zeugen in Würzburg gesucht

Unbekannter belästigt Jugendliche im Bus – Zeugen in Würzburg gesucht

23. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)