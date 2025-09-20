Gedenken der Opfer von Euthanasie und Zwangssterilisation
WERNECK – Am Freitag, den 3. Oktober 2025, findet um 17 Uhr im Schlosspark Werneck die jährliche Gedenkveranstaltung für die Opfer von Euthanasie und Zwangssterilisation statt. Die Veranstaltung, die von der Initiative PAXan ausgerichtet wird, erinnert an die „Aktion T 4“, bei der im Oktober 1940 Patienten der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Werneck ermordet wurden.
Von 3. bis 6. Oktober 1940 wurden Patienten der damaligen Heil- und Pflegeanstalt mit Sammeltransporten verlegt und in verschiedenen Tötungsanstalten ermordet, um ihr Schicksal zu verschleiern. Anfang der 90er Jahre wurden die Umstände durch eine Untersuchung von Mitarbeitern der Psychiatrie wieder aufgedeckt. Das Mahnmal für die Opfer von Euthanasie und Sterilisation wurde am 24. November 1996 im Schlosspark Werneck der Öffentlichkeit übergeben.
Dieses Jahr wird Johanna Bonengel von der Initiative gegen das Vergessen die Gedenkrede halten. Veranstalter ist die PAXan, Initiative für Menschenrechte, Werneck.
