Gedenkkoffer am „Denkort Deportation“ entwendet – Kriminalpolizei ermittelt

WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Gedenkort Deportation wurde durch einen unbekannten Täter ein Holzkoffer entwendet. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen aus der Bevölkerung.

Dem aktuellen Erkenntnisstand nach wurde in der Zeit zwischen dem 18. Mai, 18:00 Uhr, bis 21. Juni, 11:00 Uhr, ein kleiner dunkler Holzkoffer mit einem massiven Metallgriff an dem Mahnmal am Bahnhofsvorplatz abgesägt und entwendet. Der Beuteschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen und setzt zur Aufklärung der Tat auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen im Umfeld der Gedenkstätte beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931 / 457-1732 zu melden.