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Gedenkveranstaltung für Zofia Malczyk am 19. März 2026

16. März 2026Letztes Update 16. März 2026
Gedenkveranstaltung für Zofia Malczyk am 19. März 2026
Foto: Johanna Bonengel
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SCHWEINFURT – Am Donnerstag, 19. März 2026, findet um 16:00 Uhr in der Gustav-Adolf-Straße eine Gedenkveranstaltung für die polnische Zwangsarbeiterin Zofia Malczyk statt. Die 18-Jährige wurde am 21. März 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, im siebten Monat schwanger von zwei Nazi-Polizisten grundlos auf offener Straße erschossen.

Die Initiative gegen das Vergessen und das Bayernkolleg Schweinfurt erinnern an dem Gedenkstein gegenüber dem Leopoldina-Krankenhaus an die junge Frau, die Opfer des nationalsozialistischen Terrors wurde. Während die Initiative das Geschehen historisch einordnet, werden Schülerinnen und Schüler des Bayernkollegs, das die Patenschaft für das Mahnmal übernommen hat, die heutige Bedeutung dieses Verbrechens darlegen.

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Die Veranstaltung ist Teil der Schweinfurter Frauenwochen. Passend dazu wurde die Dokumentation „Das kurze Leben der Zofia Malczyk“ erarbeitet, die im örtlichen Buchhandel sowie direkt bei der Gedenkfeier erhältlich ist. Die Bevölkerung ist eingeladen, 81 Jahre nach der Ermordung an der Zeremonie teilzunehmen.

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