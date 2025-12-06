Gedrängelt und rechts überholt – Polizei Würzburg ermittelt und sucht Zeugen

VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG – Am Donnerstag soll es auf der B27 zu einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen sein. Der 21-jährige Tatverdächtige konnte angetroffen werden. Die Polizei Würzburg-Land ermittelt und sucht nun auch nach Zeugen.

Am Donnerstag, gegen 18:45 Uhr, fuhr ein 42-jähriger Deutscher mit seinem Ford die B27 von Würzburg kommend in Richtung Karlstadt entlang. Kurz vor Veitshöchheim fuhr ein 21-Jähriger mit deutscher und kosovarischer Staatsangehörigkeit, der mit einem VW Transporter unterwegs war, dicht auf den vorausfahrenden Ford auf. Im weiteren Verlauf soll der Fahrer rechts überholt haben und vor dem Ford-Fahrer eingeschert sein. Anschließend soll der Fahrer unvermittelt stark abgebremst haben. Der 42-Jährige musste bremsen und wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Der Fahrer des Transporters konnte durch eine Streife der Karlstadter Polizei angetroffen werden, nachdem es an einer Tankstelle in Thüngersheim zu einem Streitgespräch zwischen den beiden beteiligten Männern gekommen war.

Die Polizei Würzburg-Land hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0931/457-1630 zu melden.