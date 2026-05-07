Geduld gefragt: Einschränkungen bei der Jagd- und Waffenbehörde in Haßfurt
HAẞFURT – Wer in den kommenden Wochen einen neuen Jagdschein oder eine Waffenbesitzkarte benötigt, muss sich auf Wartezeiten einstellen. Aufgrund einer umfassenden technischen Systemumstellung ist der Servicebereich der Jagd- und Waffenbehörde am Landratsamt vom 11. bis zum 29. Mai 2026 nur eingeschränkt arbeitsfähig.
Während dieses Zeitraums können Anträge zwar eingereicht, aber nicht abschließend bearbeitet werden.
Betroffene Leistungen
Die Einschränkungen betreffen nahezu alle Kernbereiche der Behörde:
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Jagdwesen: Anträge auf Jagdscheine.
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Waffenrecht: Eintragungen von Waffen sowie Anträge auf Erlaubnisse (z. B. Waffenbesitzkarten, Kleine Waffenscheine, Europäische Feuerwaffenpässe oder Voreinträge).
Fristen bleiben bestehen
Trotz der technischen Umstellung weist die Behörde ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Meldepflichten und Fristen unverändert gelten. So müssen beispielsweise Ein- und Austragungen von Waffen weiterhin zwingend innerhalb der Zwei-Wochen-Frist gemeldet und die Unterlagen eingereicht werden.
Bearbeitung nach Eingang
Ab Ende Mai soll der Service wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Die eingegangenen Anträge werden dann chronologisch nach ihrem Eingangsdatum abgearbeitet. Um den Prozess nicht zusätzlich zu verzögern, bittet die Behörde die Bürgerinnen und Bürger darum, in der Zeit der Umstellung von Rückfragen zum Bearbeitungsstand abzusehen.
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