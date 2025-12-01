Gefährdung des Straßenverkehrs – Täter flüchtet, wurde jedoch festgenommen

SULZDORF AN DER LEDERHECKE, OT OBERESSFELD, LKR. RHÖN-GRABFELD – Sonntagabend kam es zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Der Verantwortliche, ein 39-jähriger Autofahrer, wurde wenig später von der Polizei gestellt und festgenommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, wurde am Sonntag, gegen 20:00 Uhr, ein Unfall durch einen 39-jährigen Deutschen verursacht. Der alkoholisierte Mann, fuhr in seinem VW die Raiffeisenstraße in Richtung Maroldsweisach entlang. In einer Rechtskurve kam der Mann von der Fahrbahn ab und verunfallte. Während der Mann unverletzt blieb und auch keine anderen Verkehrsteilnehmer geschädigt wurden, entstand am Fahrzeug des Unfallverursachers ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Zudem entstand an einem umgefahrenen Verkehrszeichen ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Anstatt vor Ort zu bleiben und die Polizei zu verständigen, entfernte sich der 39-Jährige unerlaubt vom Unfallort.

Polizeibeamte nahmen den Mann im Ortsbereich vorläufig fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Ein Wert von über einem Promille machte eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins erforderlich. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. Mit der Beschlagnahme des Führerscheins ist dem Mann mit sofortiger Wirkung das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt.