Gefährdung des Straßenverkehrs – weitere Geschädigte gesucht
SONDHEIM V. D. RHÖN – Ein 82-jähriger VW-Fahrer hat am Freitagnachmittag im Landkreis Rhön-Grabfeld durch eine gefährliche Fahrweise mehrere Beinaheunfälle verursacht und ist nach einer Kollision geflüchtet. Der Senior geriet zwischen Sondheim und Oberwaldbehrungen in einer Kurve so weit auf die Gegenfahrbahn, dass eine entgegenkommende Mitsubishi-Fahrerin ins Bankett ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dennoch berührten sich die Außenspiegel beider Fahrzeuge, woraufhin der Unfallverursacher seine Fahrt ohne anzuhalten fortsetzte.
Eine nachfolgende Zeugin beobachtete, wie der Golf des Seniors im weiteren Verlauf mehrfach auf die Gegenspur geriet und dabei weitere Verkehrsteilnehmer massiv gefährdete. Dank der Hinweise konnte eine Streife der Polizei Mellrichstadt den 82-Jährigen kurz darauf an seinem Wohnort antreffen und kontrollieren. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse und der Fahrweise des Mannes beschlagnahmten die Beamten noch vor Ort seinen Führerschein.
Die Polizeiinspektion Mellrichstadt hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nun dringend nach weiteren Personen, denen das Fahrzeug am Freitagnachmittag gegen 14:40 Uhr aufgefallen ist oder die selbst gefährdet wurden. Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09776/806-0 zu melden. Die Auswertung der Zeugenaussagen soll klären, ob gesundheitliche Probleme oder andere Faktoren zu der riskanten Fahrt geführt haben.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!