Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof Würzburg – Polizei stellt flüchtende Täter

WÜRZBURG – Am Hauptbahnhof kam es am Abend des 9. Januar 2025 zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der zwei Täter nach einer tätlichen Auseinandersetzung flüchteten. Dank schneller Ermittlungen der Bundespolizei Würzburg konnten die Verdächtigen jedoch kurz darauf gestellt werden.

Gegen 20:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, die bei ihrem Eintreffen auf zwei verletzte Opfer und mehrere Zeugen stießen. Laut deren Angaben war es nach einem zunächst rein verbalen Streit zu einer Eskalation gekommen, bei der die Täter Schläge und Tritte austeilten. Eines der Opfer verlor dabei einen Schneidezahn, während das zweite Opfer stark aus dem Mund blutete.

Eine sofortige Auswertung der Überwachungskameras sowie eine koordinierte Fahndung in Zusammenarbeit mit der bayerischen Landespolizei führten zur Festnahme der beiden flüchtenden Männer in der Innenstadt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die Beschuldigten – ein deutscher und ein syrischer Staatsangehöriger – wieder entlassen.

Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.