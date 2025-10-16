Gefährliche Körperverletzung am Würzburger Hauptbahnhof – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft
WÜRZBURG – Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag, den 14. Oktober 2025, wurde ein 27-jähriger Deutscher am Würzburger Hauptbahnhof wegen gefährlicher Körperverletzung festgenommen.
Der Mann hatte kurz nach Mitternacht eine Geschädigte mit beiden Händen am Hals gewürgt, bis diese zu Boden ging, und anschließend mehrmals mit dem Schuh gegen ihren Kopf getreten. Ein unbekannter Zeuge ging dazwischen, woraufhin der Beschuldigte flüchtete.
Die Geschädigte suchte Schutz in der Bahnhofsmission. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige kurz nach der Tat von Einsatzkräften der Bundespolizei festgenommen werden.
Am Dienstagvormittag wurde der junge Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt, der aufgrund des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung die Untersuchungshaft anordnete. Der 27-Jährige wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!