Gefährliche Körperverletzung durch Schlag mit Bierflasche in Würzburg

WÜRZBURG – Am 23.08.2025, gegen 18:50 Uhr, kam es am Wagnerplatz in Würzburg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach einem eskalierten Streitgespräch schlug ein bislang unbekannter Täter einem 26-Jährigen zunächst mit einer Bierflasche auf den Hinterkopf.

Mit dem zerbrochenen Flaschenhals fügte er dem Mann anschließend eine weitere Verletzung am Unterarm zu. Das Opfer wurde zur weiteren Behandlung in ein Würzburger Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2210 zu melden.