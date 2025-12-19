Gefährliche Körperverletzung im Bahnhof Coburg
COBURG / WÜRZBURG – Ein zunächst couragierter Einsatz endete am Donnerstagabend im Bahnhof Coburg in einer gewaltsamen Eskalation und mehreren Strafverfahren. Nachdem ein 22-jähriger Slowake einer belästigten Frau zu Hilfe gekommen war, schaltete sich dessen Vater in die Auseinandersetzung ein und verletzte einen 35-jährigen Mann durch Tritte so schwer, dass dieser ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.
Gegen 21:30 Uhr hatte ein stark alkoholisierter 35-jähriger Deutscher eine junge Frau und ihr Kind im Bahnhofsbereich angepöbelt. Als der 22-jährige Slowake einschritt, bedrohte ihn der Alkoholisierte mit einer Bierflasche und verfolgte ihn bis vor das Bahnhofsgebäude. Der junge Mann verständigte daraufhin seine Eltern, woraufhin sein 45-jähriger Vater am Einsatzort erschien. Anstatt die Situation zu deeskalieren, stieß der Vater den Kontrahenten zu Boden und trat massiv in Richtung dessen Oberkörpers.
Erst durch das Eingreifen eines couragierten Zeugen und des Sohnes konnte der Angriff gestoppt werden. Die alarmierte bayerische Landespolizei nahm den 45-jährigen Vater vorläufig fest. Der 35-jährige Deutsche erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Vater wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Gleichzeitig wird gegen den 35-jährigen Deutschen wegen der vorangegangenen Bedrohung ermittelt.
