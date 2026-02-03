Gefährliche Körperverletzung im Würzburger Hauptbahnhof

WÜRZBURG – In der Nacht zum Sonntag sind zwei junge Männer aus Tunesien kurz nach ihrer Entlassung aus der Bundespolizeidienststelle am Würzburger Hauptbahnhof erneut straffällig geworden. Nachdem die Beamten einen zurückgelassenen Koffer fanden, konnten sie mittels Videoüberwachung eine körperliche Auseinandersetzung und einen anschließenden Diebstahl im Personentunnel rekonstruieren.

Gegen 03:00 Uhr attackierten die Beschuldigten einen bislang unbekannten Mann, stießen ihn zu Boden und entwendeten Gegenstände, die ihm aus der Hand gefallen waren. Während einer der Täter nach dem Opfer trat, bedrohte der andere den Mann mit einer Bierflasche und warf diese dem flüchtenden Geschädigten hinterher. Im Anschluss entfernten sich die beiden Tatverdächtigen unerlaubt über die Gleisanlagen aus dem Bahnhofsbereich.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg führt nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls sowie eines Verstoßes gegen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung. Da der Geschädigte nach dem Vorfall unerkannt flüchtete, ist die Polizei auf weitere Zeugenhinweise angewiesen, um den Sachverhalt vollständig aufzuklären.

