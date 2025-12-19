Gefährliche Körperverletzung im Würzburger Hauptbahnhof
WÜRZBURG – Am frühen Donnerstagmorgen ist es im Würzburger Hauptbahnhof zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen, bei der mehrere Personen durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt wurden. Ein 37-jähriger Italiener attackierte im Verlauf eines Streits nicht nur seinen Kontrahenten, sondern auch einen unbeteiligten Helfer sowie einen Bahnmitarbeiter, der couragiert versuchte, die Situation zu klären.
Der Vorfall ereignete sich gegen 03:00 Uhr, als der Beschuldigte zunächst mit einem 37-jährigen Deutschen aneinandergeriet. Als der Deutsche versuchte, den Angreifer auf Distanz zu halten, setzte dieser das Reizgas ein. Ein 21-jähriger Bekannter, der zur Hilfe eilen wollte, wurde ebenso vom Pfefferspray getroffen wie ein Mitarbeiter der Bahn, der die Polizei verständigte und dazwischenging.
Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Hintergründe und die Ursache des Streits sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
Den 37-jährigen Angreifer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Bundespolizei prüft zudem, ob weitere Zeugen den Vorfall beobachtet haben.
