Gefährliche Körperverletzung in Bad Neustadt: Tatverdächtiger nach Angriff festgenommen
BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen in der Hohnstraße ermittelt die Kriminalpolizei Schweinfurt gegen einen 22-jährigen Tatverdächtigen. Ein 43-jähriger Mann erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen.
Hergang der Tat
Gegen 02:45 Uhr soll ein alkoholisierter Mann eine dreiköpfige Personengruppe in der Hohnstraße gepöbelt und anschließend körperlich angegriffen haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug der Täter einer 57-jährigen Frau ins Gesicht und verletzte sie dabei leicht. Einen 43-jährigen Begleiter aus der Gruppe brachte er zu Boden und trat auf ihn ein. Der 43-Jährige wurde bei diesem Angriff schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.
Fahndung und Festnahme
Nachdem der Täter unmittelbar nach der Tat vom Ort des Geschehens flüchtete, setzten Zeugen sofort den Notruf ab. Dank einer umgehend eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte der Tatverdächtige, ein 22-jähriger Lette, noch am selben Tag gestellt und festgenommen werden.
Ermittlungen der Kriminalpolizei
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die weiteren Ermittlungen übernommen, um den genauen Ablauf der nächtlichen Auseinandersetzung zu klären. Gegen den 22-jährigen Festgenommenen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
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