Gefährliche Körperverletzung in Kitzingen: 33-Jähriger nach Wohnungsdurchsuchung festgenommen

KITZINGEN – Am Mittwochnachmittag hat die Kitzinger Polizei mit Unterstützungskräften die Wohnung eines 33-Jährigen durchsucht. Hintergrund war ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Am Dienstag gegen 11:40 Uhr meldeten Rettungskräfte eine schwer verletzte Person in einer Sozialstation im Stadtgebiet. Der 56-Jährige wies Verletzungen an den Beinen auf, die mutmaßlich durch eine Druckluftwaffe verursacht wurden. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls durchsuchte die Polizei die Wohnung des Tatverdächtigen in der Egerländer Straße. Dabei wurde der 33-Jährige vorläufig festgenommen. In seiner Wohnung stellten die Beamten eine Druckluftwaffe und eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.