Gefährliche Krähenfüße in Alzenau: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

11. Februar 2026Letztes Update 11. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
ALZENAU – Am Montagnachmittag, den 9. Februar 2026, hat ein Unbekannter auf einem Feldweg nahe des Waldschwimmbades im Bereich der „Apfelwiesen“ sogenannte Krähenfüße ausgelegt. Ein Autofahrer überrollte die spitzen Metallgegenstände zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr, wodurch ein Reifen seines Fahrzeugs erheblich beschädigt wurde.

Die Polizeiinspektion Alzenau weist darauf hin, dass es sich hierbei nicht um den ersten Vorfall dieser Art handelt. Bereits Ende Januar kam es zu einem ähnlichen Vorfall auf dem Feldweg zwischen dem Rannenbergring in Kälberau und der Burgstraße in Alzenau.

Aufgrund der wiederholten gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr bittet die Polizei dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06023/944-0 mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen.

Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)