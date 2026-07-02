Gefährliche Situationen auf dem Main bei Würzburg – Wasserschutzpolizei greift mehrfach ein

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WÜRZBURG – Im Bereich zwischen Margetshöchheim und Würzburg hat die Wasserschutzpolizei am Freitagabend mehrere gefährliche Situationen auf dem Main festgestellt und teils direkt eingegriffen.

Ausgangspunkt war ein Einsatz wegen einer Streitigkeit in Margetshöchheim gegen 18:30 Uhr. Im Anschluss beobachteten die Einsatzkräfte ein erhöhtes Aufkommen auf dem Fluss, darunter mehrere Gruppen von Personen, die sich auf Schwimmhilfen im Fahrwasser treiben ließen und teilweise alkoholisiert wirkten.

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Diese Gruppen bewegten sich talwärts zwischen Randersacker und Würzburg und reagierten nur eingeschränkt auf polizeiliche Ansprachen. Teilweise mussten sie aus dem Fahrwasser verwiesen werden, da sie sich in gefährlichen Bereichen aufhielten.

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Besonders kritisch wurde ein Schwimmer eingeschätzt, der in der Dämmerung mitten im Fahrwasser flussaufwärts schwamm und zunächst nicht auf Warnsignale reagierte. Erst nach direkter Ansprache stellte er sein Verhalten ein.

Im Bereich der Konrad-Adenauer-Brücke wurden zudem mehrere Personen auf und unter dem Bauwerk gemeldet. Während eine Stadtstreife zunächst keine Feststellungen treffen konnte, stellte die Wasserschutzpolizei später eine Gruppe Jugendlicher auf dem Brückenzugang sowie weitere Personen im Wasser fest. Beim Einschreiten kam es zu Fluchtbewegungen, eine Person konnte kontrolliert werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die erheblichen Gefahren durch Aufenthalt und Aktivitäten im Fahrwasser des Mains hin, insbesondere bei Dunkelheit und eingeschränkter Sicht.