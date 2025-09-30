Auto IU
Gefährlicher Brandfall auf dem Gleis
BURGSINN – Am Montagnachmittag kam es am Bahnhof Burgsinn zu einem Brand an einem Güterzug, bei dem Teile der Bremsanlage eines Eisenbahnwaggons Feuer fingen. Dank des schnellen Eingreifens einer Polizeistreife konnte der Brand umgehend mit einem Feuerlöscher bekämpft und eine Ausbreitung verhindert werden. Der betroffene Zug transportierte in seinen Tanks Dieselkraftstoff.
Neben der sofort reagierenden Polizeistreife waren auch ein Bahn-Notfallmanager, die Bundespolizei und die Feuerwehr vor Ort im Einsatz.
Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.
