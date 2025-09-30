Gefährlicher Einbruch bei Wasserkraftwerk
OCHSENFURT – Im Wasserkraftwerk Goßmannsdorf kam es am vergangenen Wochenende zu einem gefährlichen Einbruch: Eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Gelände und überstieg trotz deutlicher Warnschilder den Zaun zum Gefahrenbereich mehrerer Hochspannungs-Transformatoren. Nur mit Glück kam es zu keinem schlimmeren Unglück. Der Unbekannte entwendete ersten Erkenntnissen zufolge nichts, verursachte aber einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.
Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitag, den 14. September, 14:00 Uhr, bis Montag, den 17. September, 7:00 Uhr.
Der Täter schlug zunächst im Baustellenbereich die Scheibe einer Baubude mit einem Vorschlaghammer ein und betrat diese. Anschließend überstieg die Person mittels einer Leiter den Zaun eines Materiallagers. Schließlich wurde ein weiterer Zaun überstiegen, um in den lebensgefährlichen Bereich der Hochspannungs-Transformatoren vorzudringen, der mit Warnschildern wie „Hochspannung – Lebensgefahr!“ gekennzeichnet ist.
Die Polizeibeamten sicherten am Tatort entsprechende Spuren, die darauf hindeuten, dass sich der Unbekannte an der eingeschlagenen Scheibe der Baubude leicht verletzt haben könnte.
Die Polizeiinspektion Ochsenfurt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09331/87410.
