Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr: Kinder legen Eisenstange auf Gleise

WÜRZBURG/ROTTENDORF – In Rottendorf kam es am Montagabend zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr: Unbekannte legten mindestens eine Eisenstange auf die Gleise, ein durchfahrender Zug erfasste das Hindernis trotz Schnellbremsung. Verletzt wurde niemand – die Bundespolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am 30. Juni gegen 21:20 Uhr überfuhr ein aus Fürth kommender Zug eine auf die Gleise gelegte Eisenstange. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung konnte der Zug nicht rechtzeitig zum Stehen gebracht werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurden im Gleisbereich weitere Gegenstände, darunter mehrere Eisenstangen und eine Holzlatte, entdeckt. Der Vorfall führte zu Sachschäden am Zug und an der Strecke sowie zu erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr.

Ein Zeuge beobachtete drei Jungen im Alter von etwa 10 bis 12 Jahren im Gleisbereich und informierte umgehend die Polizei. Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/322590 zu melden.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor dem Aufenthalt an oder auf Bahngleisen. Das Betreten von Bahnanlagen ist für Unbefugte streng verboten. Das Auflegen von Gegenständen auf Schienen ist kein Streich, sondern eine Straftat mit potenziell lebensgefährlichen Konsequenzen für alle Beteiligten.