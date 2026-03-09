Auto IU

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr – Regionalexpress erfasst Mülltonne

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr – Regionalexpress erfasst Mülltonne
Symbolfoto: 2fly4
SCHWEINFURT – Am Samstagabend, den 07. März 2026, haben bislang unbekannte Täter eine Mülltonne auf die Bahngleise im Stadtgebiet Schweinfurt gelegt. Ein herannahender Regionalexpress, der gegen 21:15 Uhr auf der Strecke von Schweinfurt-Mitte in Richtung Schonungen unterwegs war, erfasste das Hindernis, woraufhin der Lokführer umgehend eine Schnellbremsung einleiten musste.

Glücklicherweise blieben die rund 30 Fahrgäste im Zug bei dem Vorfall unverletzt. Die Bundespolizeiinspektion Würzburg betont jedoch, dass das Auflegen von Gegenständen kein harmloser Jugendstreich, sondern eine ernsthafte Straftat ist, die katastrophale Folgen für Zugpersonal und Reisende haben kann. In diesem Zusammenhang wird erneut vor dem lebensgefährlichen Aufenthalt im Gleisbereich gewarnt.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die am Samstagabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib einer fehlenden Restmülltonne in der Nachbarschaft geben können. Sachdienliche Informationen nimmst du bitte unter der folgenden Nummer entgegen:

Bundespolizeiinspektion Würzburg: 0931/322590

