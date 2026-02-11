Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr bei Haßfurt: Polizei sucht jugendlichen Täter

HASSFURT – Am späten Dienstagnachmittag, den 10. Februar 2026, kam es auf der Staatsstraße 2275 zwischen Haßfurt und Oberhohenried zu einem gefährlichen Vorfall. Gegen 18:45 Uhr hielt ein bislang unbekannter Täter einen langen Ast auf die Fahrbahn, wodurch ein vorbeifahrender Pkw beschädigt wurde.

Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und fahndet nach einer männlichen Person mit jugendlichem Aussehen. Der Unbekannte ist etwa 180 cm groß, hat blonde Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkelblaue Jacke.

Zur Klärung des Sachverhalts und zur Identifizierung des Verantwortlichen bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegengenommen.