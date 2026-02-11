Auto IU

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr bei Haßfurt: Polizei sucht jugendlichen Täter

11. Februar 2026Letztes Update 11. Februar 2026
Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr bei Haßfurt: Polizei sucht jugendlichen Täter
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

HASSFURT – Am späten Dienstagnachmittag, den 10. Februar 2026, kam es auf der Staatsstraße 2275 zwischen Haßfurt und Oberhohenried zu einem gefährlichen Vorfall. Gegen 18:45 Uhr hielt ein bislang unbekannter Täter einen langen Ast auf die Fahrbahn, wodurch ein vorbeifahrender Pkw beschädigt wurde.

Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und fahndet nach einer männlichen Person mit jugendlichem Aussehen. Der Unbekannte ist etwa 180 cm groß, hat blonde Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkelblaue Jacke.

LOS

Zur Klärung des Sachverhalts und zur Identifizierung des Verantwortlichen bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Das könnte Dich auch interessieren:

The Legend Anniversary – KAI und Tim Mälzer feiern 15 Jahre Kooperation mit dem limitierten und prämierten Tanto-Jubiläumsmesser

Die 10 beliebtesten Küchen-Produkte bei Amazon

Mehr

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegengenommen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. Februar 2026Letztes Update 11. Februar 2026

Mehr

Gefährliches Fahrgeschehen auf der A3: Dashcam überführt Unfallverursacher

Gefährliches Fahrgeschehen auf der A3: Dashcam überführt Unfallverursacher

11. Februar 2026
Autoren lesen für Senioren: Unterhaltsame Erzählungen im Hotel Kaiserhof

Autoren lesen für Senioren: Unterhaltsame Erzählungen im Hotel Kaiserhof

11. Februar 2026
Foto: Kerstin Schmeiser-Weiß (POW)

Glückwünsche zum 70. Geburtstag: Pfarrer i. R. Joachim Morgenroth feiert Jubiläum

11. Februar 2026
Verfolgungsjagd in Würzburg: Festnahme auf Hausdach nach Fluchtversuch

Verfolgungsjagd in Würzburg: Festnahme auf Hausdach nach Fluchtversuch

11. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)