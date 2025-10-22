Auto IU
Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Estenfeld – Gibt es Zeugen?
ESTENFELD – Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden in der Robert-Koch-Straße in Estenfeld mehrere Kanal- beziehungsweise Gullideckel aus ihren Verankerungen gehoben und in gefährdender Weise auf der Straße abgelegt.
Da der Verursacher und der Hintergrund der Tat bislang unbekannt sind, ermittelt die Polizeiinspektion Würzburg-Land wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.
Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.
