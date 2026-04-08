Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Unbekannte heben Gullideckel aus
OBERSTREU, OT. MITTELSTREU, LKR. RHÖN-GRABFELD – In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein aufmerksamer Zeuge in der Hauckstraße Schlimmeres verhindert. Unbekannte hatten dort insgesamt drei Gullideckel aus ihren Halterungen gehoben und damit lebensgefährliche Hindernisse auf der Fahrbahn geschaffen.
Gegenüber der Polizei gab der Verkehrsteilnehmer an, die offenen Schächte rechtzeitig bemerkt zu haben. Geistesgegenwärtig hielt er an und setzte die schweren Abdeckungen wieder ordnungsgemäß in die Rahmen ein, um nachfolgende Fahrzeuge vor Unfällen oder schweren Schäden zu bewahren.
Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs
Die Polizeiinspektion Mellrichstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Ausheben von Kanaldeckeln ist kein dummer Jungenstreich, sondern stellt eine Straftat dar, da es zu schwersten Verkehrsunfällen führen kann. Ob es bereits vor dem Eingreifen des Zeugen zu einer konkreten Gefährdung oder gar zu Schäden an anderen Fahrzeugen gekommen ist, wird derzeit noch geprüft.
Zeugenaufruf der Polizei Mellrichstadt
Die Beamten suchen nun nach Personen, die in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hauckstraße gemacht haben oder Hinweise auf die Verursacher geben können. Sachdienliche Informationen werden unter der Telefonnummer 09776/806-0 erbeten.
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