Gefährliches Fahrgeschehen auf der A3: Dashcam überführt Unfallverursacher

11. Februar 2026Letztes Update 11. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
KLEINOSTHEIM – Auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg kam es am Dienstagnachmittag zu einer gefährlichen Auseinandersetzung zwischen einem 54-jährigen Skoda-Fahrer und einem 25-jährigen Nissan-Fahrer, die in einer seitlichen Kollision gipfelte. Nach wechselseitigen Überholmanövern und starkem Abbremsen dokumentierte eine Dashcam-Aufzeichnung ein mutwilliges Rammen durch den Nissan-Fahrer kurz vor dem Parkplatz Strietwald.

Infolge der Beweislage wurde der Führerschein des 25-Jährigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft umgehend beschlagnahmt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wobei nach aktuellem Stand keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls dauern an.

