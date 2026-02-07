Gefährliches Fahrmanöver in der Innenstadt: Fußgänger retten sich durch Sprung
BAD KISSINGEN – Ein 22-jähriger BMW-Fahrer hat am Donnerstagmittag in der Innenstadt von Bad Kissingen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist auf den Gehweg zugeschleudert, sodass sich mehrere Passanten nur durch einen Sprung zur Seite retten konnten. Dank der schnellen Reaktion der Fußgänger im Alter zwischen 31 und 70 Jahren wurde glücklicherweise niemand verletzt, während am Wagen und der Fahrbahn ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand.
Bereits kurz vor dem Vorfall gegen 13:00 Uhr war der junge deutsche Fahrer auf einem Supermarktparkplatz durch übermäßiges Gasgeben aufgefallen. An der Kreuzung Hartmannstraße und Münchner Straße verlor er schließlich beim Abbiegen aufgrund seiner aggressiven Fahrweise die Gewalt über seinen Pkw. Die Polizei Bad Kissingen leitete umgehend ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ein.
Das weitere Vorgehen wurde noch vor Ort mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt. Zudem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über das rücksichtslose Verhalten des Fahrers informiert, um dessen Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen zu prüfen. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zum Fahrverhalten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 oder per E-Mail an pp-ufr.bad-kissingen.pi@polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!