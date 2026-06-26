Gefährliches Falschparken am Baggersee: Appell an die Verkehrssicherheit
SCHWEINFURT – Das Tiefbauamt des Landkreises Schweinfurt sowie die zuständigen Ordnungsbehörden und die Polizei warnen eindringlich vor der aktuellen Parksituation an der Kreisstraße SW 3 zwischen Gochsheim und Grafenrheinfeld. Wildes Parken am Rande der Fahrbahn beeinträchtigt die Verkehrssicherheit massiv.
Warum Falschparken an dieser Stelle gefährlich ist
Bei schönem Wetter wird der Schweinfurter Baggersee stark frequentiert, was vermehrt dazu führt, dass Fahrzeuge unzulässig auf den Seitenstreifen und am Fahrbahnrand abgestellt werden. Die Behörden betonen die damit verbundenen Risiken:
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Behinderung von Rettungskräften: In Notfällen zählt jede Sekunde. Parkende Fahrzeuge blockieren lebenswichtige Zufahrtswege für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste.
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Sichtbehinderung: Fahrzeuge, die in Kurvenbereichen abgestellt werden, verdecken die Sicht auf den Gegenverkehr und gefährden so andere Verkehrsteilnehmende.
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Störung des Verkehrsflusses: Das Parken auf einer außerörtlichen Vorfahrtstraße ist laut Gesetz untersagt, da es den fließenden Verkehr behindert.
Appell der Behörden an die Bürger
Das Tiefbauamt und die Polizei unterstreichen, dass die geltenden Verkehrsregeln dem Schutz aller dienen und bitten dringend um die Einhaltung:
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Nur offizielle Parkplätze nutzen: Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ausschließlich die dafür ausgewiesenen Parkflächen am Baggersee anzusteuern.
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Auf Alternativen ausweichen: Sollten die offiziellen Parkplätze belegt sein, ist auf zulässige Stellplätze in der Nähe auszuweichen.
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Umweltfreundliche Anreise: Wo immer möglich, sollten das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel für den Ausflug genutzt werden.
Die Behörden kündigen an, die Einhaltung der Parkverbote verstärkt zu überwachen und appellieren an das gegenseitige Verständnis und die Rücksichtnahme, um einen sicheren und unfallfreien Sommer am Baggersee zu ermöglichen.
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