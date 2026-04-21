Gefährliches Überholmanöver: Gefährdeter Motorradfahrer gesucht
ARNSTEIN – Am Samstagnachmittag ist es auf der Staatsstraße 2294 beinahe zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach einem riskanten Überholvorgang sucht die Polizei Karlstadt nun dringend nach einem beteiligten Motorradfahrer und weiteren Zeugen.
Gegen 15:00 Uhr war ein Autofahrer von Arnstein in Richtung Gramschatz unterwegs, als er Zeuge einer gefährlichen Situation wurde: Ein vorausfahrender Audi setzte in einer unübersichtlichen Linkskurve dazu an, einen Fiat Ducato zu überholen. Während des Manövers kam auf der Gegenfahrbahn ein Motorradfahrer entgegen. Nur weil der Fahrer des Ducatos geistesgegenwärtig nach rechts auswich und dem Audi Platz machte, konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden.
Polizei sucht Beteiligte und Zeugen
Der Vorfall wurde nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun nach dem Fahrer des Audis sowie nach dem unbekannten Motorradfahrer, der durch das Manöver mutmaßlich gefährdet wurde.
Zeugenaufruf:
Insbesondere der betroffene Motorradfahrer wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Karlstadt in Verbindung zu setzen. Auch weitere Personen, die Angaben zum Fahrverhalten des Audis oder zum Kennzeichen machen können, werden um Mithilfe gebeten.
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Telefon: 09353 9741-0
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