Gefährliches Überholmanöver im Kreuzungsbereich – Polizei bittet um Zeugenhinweise
OBERNBURG A. MAIN / EISENBACH – Die Polizei Obernburg a. Main ermittelt wegen verschiedener Verkehrsdelikte gegen den bislang unbekannten Fahrer eines schwarzen Mercedes, der am Sonntagnachmittag gegen 13:50 Uhr auf der B426 ein riskantes Überholmanöver durchführte und andere Verkehrsteilnehmer gefährdete.
Der Vorfall ereignete sich im Kreuzungsbereich B426 / Brückenstraße / Lauterhofstraße. Der unbekannte Fahrer überholte mehrere Fahrzeuge, indem er zunächst die Linksabbiegerspur und dann den Kreuzungsbereich nutzte. Anschließend scherte der PKW unmittelbar vor einem entgegenkommenden PKW wieder auf die rechte Fahrspur ein, wobei es beinahe zu einem Zusammenstoß gekommen wäre.
Die Polizei bittet Zeugen und weitere möglicherweise Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06022/629-0 bei der Polizeiinspektion Obernburg a. Main zu melden.
