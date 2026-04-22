Gefälle zwischen Normal- und Spitzenverdienern: NGG warnt vor sozialer Schieflage in Schweinfurt
SCHWEINFURT – In Schweinfurt treffen extreme Einkommenswelten direkt aufeinander. Nach aktuellen Auswertungen der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) stehen 25 Einkommensmillionären rund 54.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gegenüber. Statistisch gesehen kommt damit auf jeden Millionär eine Gruppe von 2.161 Arbeitnehmern, die in Industrie, Handwerk oder Dienstleistung ihren Lebensunterhalt verdienen.
Die NGG Unterfranken, die sich auf Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik und der Arbeitsagentur stützt, sieht in dieser Verteilung eine wachsende Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ibo Ocak, Geschäftsführer der NGG Unterfranken, betont, dass es nicht um einen bloßen Neid-Diskurs gehe, sondern um die Existenzsicherung der breiten Mehrheit. Während Spitzenverdiener oft von Börsengewinnen profitierten, kämpften viele Vollzeitbeschäftigte mit den steigenden Kosten für Miete, Energie und Lebensmittel.
Appell an die Politik: Sozialen Kurs halten
Angesichts anstehender Reformen auf Bundesebene richtet die NGG einen klaren Appell an die regionalen Bundestagsabgeordneten von CSU und SPD. Ziel müsse es sein, die arbeitende Bevölkerung zu entlasten und eine weitere Abkehr von der sozialen Mitte zu verhindern.
Zentrale Forderungen der NGG an die Bundesregierung:
-
Gerechte Besteuerung: Kapitaleinkommen (Zinsen, Dividenden) dürften nicht geringer besteuert werden als Erwerbsarbeit. Während ein Durchschnittspaar oft 43 Prozent Steuern und Abgaben zahlt, liegt die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge meist pauschal bei 25 Prozent.
-
Vermögen heranziehen: Erbschaften und Vermögen tragen derzeit nur 1,1 Prozent zum gesamten Steueraufkommen bei. Die NGG fordert hier eine stärkere Beteiligung durch eine Vermögenssteuer und einen höheren Spitzensteuersatz.
-
Strukturelle Reformen: Die Gewerkschaft spricht sich zudem für die Abschaffung des Ehegattensplittings aus, um die Erwerbstätigkeit von Frauen attraktiver zu gestalten und moderne Rollenbilder zu fördern.
Gefahr für die Demokratie
Laut Ibo Ocak gefährdet die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich langfristig die Stabilität der Demokratie. Wenn die Leistung derer, die täglich „die Ärmel hochkrempeln“, nicht mehr für ein sorgenfreies Leben ausreiche, verliere das Versprechen auf sozialen Aufstieg an Glaubwürdigkeit. Die heimischen Abgeordneten stünden nun in der Pflicht, bei den Reformen in den Bereichen Steuern, Rente und Gesundheit für einen fairen Ausgleich zu sorgen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!