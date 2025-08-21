Gefahr durch Hitze rechtzeitig erkennen: UV-Index-Tafeln ab sofort für Stadt und Landkreis Schweinfurt
SCHWEINFURT – Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Landkreis Schweinfurt können sich ab sofort über UV-Index-Tafeln über die Stärke der Sonneneinstrahlung informieren. Die von der AOK Direktion Schweinfurt bereitgestellten Tafeln wurden kürzlich offiziell an Landrat Florian Töpper und Oberbürgermeister Sebastian Remelé übergeben. Das Angebot soll die Menschen für die Risiken durch UV-Strahlen sensibilisieren und zum besseren Schutz beitragen.
Die Tafeln, deren Übergabe von der GesundheitsregionPlus organisiert wurde, stehen im Landratsamt Schweinfurt sowie im Silvana Sport- und Freizeitbad. Landrat Töpper und Oberbürgermeister Remelé betonten bei der Übergabe, dass es gerade in Zeiten langanhaltender Hitzephasen wichtig sei, sich ausreichend vor der Sonne zu schützen. Die UV-Tafeln seien eine sinnvolle Ergänzung der bestehenden Gesundheitsvorsorgeangebote.
Über einen QR-Code auf den Tafeln lässt sich der tagesaktuelle UV-Index auf einer Skala von „Niedrig“ bis „Extrem“ abrufen. Je höher der Wert, desto intensiver sollte der Sonnenschutz ausfallen. Bei einem sehr hohen UV-Index reichen Sonnenschutzmittel allein nicht mehr aus; hier sind zusätzlich Schatten und schützende Kleidung notwendig.
Die Aktion ist Teil des Projektes „WATCH OUT“, das von der Deutschen Krebshilfe und der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention ins Leben gerufen wurde. Weitere Informationen und nützliche Hinweise zum Hitzeschutz sind unter dem Link https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.klima-mensch-gesundheit.de%2F abrufbar.
