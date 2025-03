Gefahr in Verzug: Rauchentwicklung aus Keller eines Hauses

CASTELL – Kellerbrand schnell unter Kontrolle

Am Samstagnachmittag kam es in einem Wohnhaus in Castell zu einer Rauchentwicklung im Keller. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Castell, Wiesenbronn, Wiesentheid und Abtswind waren rasch vor Ort und konnten den Brand schnell löschen.

Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Während des Einsatzes mussten einige Straßenteile in Castell gesperrt werden.